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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص.. الحماية المدنية تنقذ عقارا 11 طابقا من الاحتراق | فيديو وصور

القوات خلال التعامل
القوات خلال التعامل مع النيران

انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة عقار سكني من ١١ طابق من الإحتراق بعد نشوب حريق في مخزن اسفله .

وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مخزن ميدان الواحة دائرة قسم مدينة نصر ثالث .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران إنقاذ العقار من الاحتراق .

وتبين من الفحص نشوب الحريق في مخزن احترق بالكامل بإجمالي مساحة (٥٠٠) متر تقريباً بداخله خردوات و منتجات شحن ، و يقوم بتوريد المنتجات أسفل عقار مكون من عدد (١١) طابق بمحل البلاغ ، وكذا إمتداد النيران من منور العقار بالأسفل و حتى السطح .

تم محاصرة وقطع ألسنة اللهب بمعرفة القوات ، و منع إمتداد النيران للعقار دون اصابات ، تم تحرير محضر ، وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

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