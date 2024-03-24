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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوب زيت وبدون سمنة.. طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

صدى البلد

تستعد الكثير من ربات المنزل لعمل وصفات العيد بطرق غير مكلفة ولذلك نقدم لك طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.


المكوّنات
حليب سائل ساخن – كوب

زيت نباتي – كوب ونصف

سكر – كوب

نشادر – ملعقتان كبيرتان

بايكنغ باودر – ملعقة كبيرة

ملح – رشة

بيض – 2

فانيليا – ملعقة صغيرة

دقيق – كيلوجرام

زنجبيل مطحون – نصف ملعقة كبيرة

هال مطحون – نصف ملعقة كبيرة

مقادير دهن العجينة:

زيت نباتي – بحسب الحاجة

طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي الحليب، الزيت، السكر، النشادر، البايكنغ باودر، الملح، البيض والفانيليا.
2- اخفقي المكونات جيداً حتى تمتزج.
3- أضيفي الدقيق تدريجياً مع الاستمرار بالخلط حتى تتجانس المكونات. زيدي الزنجبيل المطحون والهال.
4- اعجني المكونات بواسطة يديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
5- ادهني العجينة بالزيت وغطيها ثم أتركيها جانباً مدة 4 ساعات لترتاح.
6- اسكبي عجينة بسكويت النشادر في كيس الحلويات وشكّليها في صينية فرن.
7- أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج ويتحمر

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