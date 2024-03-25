حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن بن علي وانتصار المسلمين في موقعة عين جالوت

في مثل هذا اليوم 15 من رمضان ، شهد المسلمون انتصار الدولة العثمانية على روسيا عام 1224 ه، ومولد الحسن والحسين فى عام 3 ه، ولاية محمد بن أبي بكر الصديق على مصر عام 37ه.

انتصار الدولة العثمانية على روسيا:

في 15 من رمضان 1224 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1809م: انتصرت الدولة العثمانية على روسيا في معركة “تاتاريجه”، ومقتل 10 آلاف جندي من الروس.

مولد الحسن بن علي بن أبي طالب:

في 15 رمضان 3هـ الموافق 1 مارس 625 م ولد الحسن بن علي بن أبي طالب.

ولاية محمد بن أبي بكر الصديق على مصر:

في الخامس عشر من شهر رمضان عام 37هــ الموافق 23 فبراير 658م تولى محمد بن أبي بكر الولاية على مصر.

وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب:

في 15 رمضان 37هـ الموافق 23 فبراير 658م توفي عبيدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

عبور عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس:

في 15 رمضان 138هـ الموافق 20 فبراير 756 م عبر عبد الرحمن الداخل المعروف ب (صقر قريش) البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس.

الانتصار على التتار في عين جالوت :

قطع التتار الفرات بعد تدمير بغداد ووصلوا حلب وأبادوا من فيها، ثم وصلوا دمشق ، وخرج السلطان المملوكي قظز بجيشه في شعبان نحو الشام وقد سبقه الأمير بيبرس بمقدمة التقت بطلائع للتتار وهزمتهم عند غزة، والتقى الجيشان عند عين جالوت في 15 رمضان، وخرج كمين من الجيش المصري فأحيط بالتتار من كل جانب وخرج سيف الدين قظز وصرخ واإسلاماه .. وتقدم الصفوف بنفسه.. وانهزم التتار أمامه ، وقتل المصريين من التتار مقتلة عظيمة، وتتبعهم الناس يتخطفونهم من كل جانب.

استسلام قلعة صفد:

في الخامس عشر من شهر رمضان عام 584ه الموافق 6 نوفمبر 1188م سلمت قلعة صفد للقائد المسلم صلاح الدين الأيوبي.