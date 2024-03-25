خلافات مالية تدفع شخص لإنهاء حياة عامل بدار السلام

دفعت خلافات مالية بين شخصين إلى قيام أحدهما بالتعدي علي الأخر بمفك ليسقط قتيلاً متاثراً بإصابته، تم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل خردة مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بمنتصف الصدر ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "مفك" .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.