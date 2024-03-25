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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية تدفع شخص لإنهاء حياة عامل بدار السلام

المتهم
المتهم

دفعت خلافات مالية بين شخصين إلى قيام أحدهما بالتعدي علي الأخر بمفك ليسقط قتيلاً متاثراً بإصابته، تم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق .
 
تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل خردة مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بمنتصف الصدر ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "مفك" .

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة العثور على جثة تعدي خلافات مالية دار السلام شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة

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