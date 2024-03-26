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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ختام برامج تدريبية مجانية للشباب.. وزيارة تفتيشية على مصنع ملابس جاهزة بالمنيا

صدى البلد

 

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، نظمت فعاليات الاختبار النهائي  للدورات التدريبية المجانية على مهن  التفصيل  والخياطة ، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب المهنى لكل دورة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وأيضاً تنظيم زيارة مفاجئة لمصنع دلتاتكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ، وتفقد صالات الإنتاج لمتابعة انتظام العمل والعملية الإنتاجية و العمال بالمنشآت الصناعية ، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ، وكذلك التواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت والتعريف بحقوقهم وواجباتهم طبقاً لأحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاًلتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر إحتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وكذلك تفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة والتأكد من تطبيق كافة أحكام القانون ، وأضافت مدير المديرية أنه شارك فى فعاليات الاختبار ايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، وأشارت إلى إستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، والتأكد من تطبيق القانون والحد الأدنى للأجور ، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

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