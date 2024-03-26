عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أندريه زكي لوزير الأوقاف: نحن في عصر المواطنة العملية على أرض الواقع

صدى البلد

 استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة لتهنئته وقيادات وزارة الأوقاف بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالقس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له، مقدرًا لهم جهدهم في الحضور إلى مقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على بعض أوجه العظمة المعمارية والنقلة الحضارية الكبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الانتقال إلى العاصمة ليس انتقالًا مكانيًّا فحسب، ولكنه نقله نوعية عظيمة نحو المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة.

وأطلعهم على جانب من سير العمل الإداري بالمبنى الجديد للأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدوا انبهارهم بسير العمل بهذه الطريقة الحديثة في الإدارة.
 

وقال وزير الأوقاف: “إننا نعيش أفضل فترة تاريخية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق معنى المواطنة وبصدق من الجميع، فالناس جميعًا على أرضية واحدة وعلى قدم المساواة أمام الوطن وقضاياه، ونسعى بصدق نحو ترسيخ هذا المفهوم”، مؤكدًا أن “الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، وأننا نعمل معًا يدًا بيد لخدمة وطننا على أساس من الاحترام المتبادل”. 

وفي كلمته، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية، وزير الأوقاف بشهر رمضان وبقرب حلول عيد الفطر المبارك، واصفًا هذا الاجتماع بأنه محاورة صادقة بين نسيج مجتمعي واحد، لبناء مجتمع صلب متماسك، وليست مجرد معايدة، موجهًا تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينقل مصر نقلة حضارية ووطنية عظيمة تبهر العالم.

وقال القس أندريه زكي: “إننا في عصر المواطنة العملية على أرض الواقع، وننعم في بلدنا مصر بالعيش المستقر المطمئن”، معربًا عن شكره لوزير الأوقاف على جهوده الوطنية البارزة، موجهًا له التحية على دوره المتميز في السلام المجتمعي بمصر، فهو صاحب رؤية وموقف، مشيدًا بالدور البارز لأئمة المساجد وواعظات الأوقاف المتميزات إلى جانب أشقائهم في الطائفة الإنجيلية في نشر ثقافة الوعي والحوار الصادق البناء.

وعن مؤتمر الكنيسة الإنجيلية القادم، أكد القس أندريه زكي أن المؤتمرات تدعم العيش المشترك، وأنه تم بالتنسيق مع وزير الأوقاف تحديد يوم الخامس من أغسطس 2024م لانطلاق المؤتمر القادم بعنوان: "من الحوار إلى العمل المجتمعي المشترك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أتربة ورمال.. تحول مفاجئ في حالة الطقس| والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

الأونروا: ندعو إسرائيل لإلغاء قرار منع وصول المساعدات إلى غزة

هنية: قرار مجلس الأمن مؤشر على عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

صدع كبير.. وزير الدفاع الصهيوني يوجه بعدم التعاون مع نتنياهو| تفاصيل

صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32414 شهيدا و74787 مصابا

الـDNA حل اللغز.. مفاجأة مدوية في تحقيقات قضية قات.ل الجواهرجي |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خورشيد باشا.. قاد جيش العثمانيين وكره محمد على ومات مسموما

مكنتش عايز أعمل كده.. الكشف عن لغز إنهاء محفظ القرآن حياته بسوهاج

بدون أدوية .. علاج يخلصك من الإمساك المزمن نهائيا

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ