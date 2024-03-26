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أخبار البلد

"المحامين العرب" يهنئ عبدالحليم علام بفوزه نقيبا لمحاميى مصر ورئيسا للاتحاد

صدى البلد

هنأ الاتحاد العام للمحامين العرب، عبد الحليم علام بفوزه نقيبا لمحامي مصر، فى الانتخابات التى جرت السبت الماضى.

أرسل المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، برقية تهنئة إلى علام، نقيب المحامين بمصر ـ ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمناسبة فوزه في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وجاءت نص التهنئة كالآتي:

“يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن سائر أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين أن أعرب لكم عن تهانئي الحارة وتمنياتي الخالصة بمناسبة إعادة إنتخابكم نقيباً للمحامين بمصر متمنياً لكم كل التوفيق والسداد بهذا المنصب الرفيع الذي حظيتم بثقة زملائنا المحامين به”.

“وبصفتكم رئيس اتحاد المحامين العرب فإن الأمانة العامة للاتحاد تعتبر أن فوزكم بمنصب النقيب لأكبر نقابة عربية للمحامين عضو في الاتحاد هو تشريف لها وفي ذات الوقت هو بمثابة طفرة نوعية متميزة لتعزيز مكانة الاتحاد”.

“هذا ولما عُهد في شخصكم الكريم من غيرة على مهنة المحاماة وإخلاص لخدمة القضايا العربية فإنكم لن تألوا جهداً في الدفاع عن حرية واستقلال مهنة المحاماة حتى يؤدي المحامي العربي رسالته الاجتماعية والإنسانية النبيلة على أحسن وجه”.

“كما وأن إخلاصكم لقضايانا العربية فإنه بموقعكم كرئيس اتحاد المحامين العرب فإن ذلك سيشحذ الهمم أكثر في جمع الكلمة لتمرير كل الصعوبات لجمع الشمل العربي من أجل إتخاذ موقف موحد لإيقاف العدوان الشرس على قطاع غزة وتحرير فلسطين بقدسها عاصمة أبدية لها”.

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