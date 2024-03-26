إمام مسجد الحسين: تضرعت ليلة كاملة من أجل الإنجاب بعد 8 سنين زواج

كشف الداعية الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الامام الحسين، عن تفاصيل أصعب موقف مر به في حياته، حيث روي تفاصيل تجربة انسانية صعبة عاشها هو وزوجته بعد إنتظار ٨ سنوات بدون انجاب وقال: انتظرنا ٨ سنوات بعد ابني الأول دون انجاب وكنت اتمني انا وزوجتي ان يكون له اخ او اخت، ولم تنجح كل مساعينا للانجاب حتي ان احد الاطباء قال انه من المستحيل ان يحدث حمل مرة اخرى.

وأضاف إمام مسجد الامام الحسين خلال استضافته ببرنامج ( كلم ربنا .. مع احمد الخطيب) على الراديو ٩٠٩٠ قائلا: لم يكن امامنا سوى التسليم لقضاء الله وودعنا الامل، لكن لم ينقطع دعائي الى الله، وفي ليلة من ليالي رمضان كنت وحيدا في مسجد الامام الحسين، وتوضأت وجلست في المحراب وتذكرت سيدنا زكريا، واستحضرت صورته أمامي وكلمت ربنا ودعوته بالدموع وجسدي يرتجف، ان يحقق أمنيتي مثلما حقق امنية سيدنا زكريا بان يرزقه بالذرية الصالحة.

وأكد عبدالسلام انه بعد هذا الموقف مباشرة اكتشف هو وزوجته انها حامل في شهرها الاول وانجبت له بعد ذلك طفلة اسماها سدرة، موضحا ان المولي عز وجل له حكمة بالغة حتى في منع او تأخير أمر ما عن عبد مز عباده.

وقال عبد السلام: الإنسان لما يدعي ربنا بتضرع، ربنا بيقول للملايكة أجلوا الاستجابة للدعوة دي شوية.. يسألوه ليه يارب! فيقول لملائكته إني أحب أن أسمع صوت عبدي .