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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق محور جيهان السادات من مدينة نصر.. اعرف البديل

محور جيهان السادات
محور جيهان السادات

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم (4) بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين بمدينة نصر .

مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى بالقاهرة .

وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 ولمدة (30 يوماً).

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة جيهان السادات شارع ذاكر حسين محور جيهان السادات مرور القاهرة مدينة نصر مونوريل العاصمة

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