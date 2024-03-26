عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركلات الترجيح

منتخب مصر الأوليمبي يخسر أمام السعودية 2-4 ويحصد المركز الرابع ببطولة غرب آسيا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

خسر المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره السعودي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.
سجل هدفي منتخب مصر كل من محمود صابر في الدقيقة الخامسة وحسام عبد المجيد بالدقيقة 92، بينما أحرز هدفي المنتخب السعودي كل من مروان الصحفي في الدقيقة 38 ومشاري النمر بالدقيقة 86، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بالمركز الثالث، والتي ابتسمت لصالح المنتخب السعودي بنتيجة 4-2.
يذكر أن المنتخب الأولمبي شارك في تلك البطولة من أجل الاستعداد لأولمبياد باريس خلال صيف العام الحالي.
ويتواجد المنتخب الوطني الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 بجانب كل من إسبانيا، ووصيف قارة آسيا، وجمهورية الدومينيكان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

ترشيحاتنا

مبادرة تخفيض الأسعار| الحكومة تزف بشري سارة للمواطنين.. تخفيضات تصل 30% على السلع الأساسية

مستشار الرئيس الأوكراني ينفي صلة بلاده بالهجوم الإرهابي الأخير في روسيا

حكم الدعاء للميت عند القبر.. هل يجوز في جماعة وبصوت عالٍ؟

الأتربة تهدد الرؤية الأفقية.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة فى ربيع 2024

منتخب مصر الأوليمبي يخسر أمام السعودية 2-4 ويحصد المركز الرابع ببطولة غرب آسيا

قيادي في حماس: تم رفض مطالب إسرائيل بصفقة تبادل الأسري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ