منتخب مصر الأوليمبي يخسر أمام السعودية 2-4 ويحصد المركز الرابع ببطولة غرب آسيا

بركلات الترجيح

خسر المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره السعودي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

سجل هدفي منتخب مصر كل من محمود صابر في الدقيقة الخامسة وحسام عبد المجيد بالدقيقة 92، بينما أحرز هدفي المنتخب السعودي كل من مروان الصحفي في الدقيقة 38 ومشاري النمر بالدقيقة 86، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز بالمركز الثالث، والتي ابتسمت لصالح المنتخب السعودي بنتيجة 4-2.

يذكر أن المنتخب الأولمبي شارك في تلك البطولة من أجل الاستعداد لأولمبياد باريس خلال صيف العام الحالي.

ويتواجد المنتخب الوطني الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 بجانب كل من إسبانيا، ووصيف قارة آسيا، وجمهورية الدومينيكان.