المنتخب بدون صلاح بعيد تمامًا|نجم الكرة المصرية السابق يعلق على نتيجة مباراة كرواتيا

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب كرواتيا لعب بشكل رائع أمام مصر، ولديهم سلاسة في التسليم والتسلم، بالإضافة لقوة خط وسط المنتخب الكرواتي، مشيرًا إلى أن حسام حسن أخطأ في الدفع بلاعبين جدد، خصوصًا وأن المنتخب كان خاسرًا في الشوط الثاني وشارك لاعبين يظهرون لأول مرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر بدون محمد صلاح بعيد تمامًا، وصلاح يعطي ثقلاً كبيرًا للفراعنة، ومن الخطأ مشاركة عمر مرموش في الجبهة اليمنى، محمد مجدي أفشة عليه تعديل طريقة لعبه وأن يؤدي هجوميًا ودفاعيًا مثل إمام عاشور".

وأضاف: "الضغط لا يجب أن يكون عشوائيًا، وهو ما حدث من لاعبي منتخب مصر، كنا نواجه منتخب كرواتيا وهو من المنتخبات القوية، والذين يجيدون الخروج جيدا بالكرة، وهناك سرعات في نقل الهجمة".

وواصل: "الكرات الثابتة تحتاج لتدريب مستمر، بالإضافة لفكر مدرب وتعليمات خاصة للاعبين في أرضية الملعب للتعامل مع مهاجمي الخصم، وهو ما لم يحدث من منتخب مصر أمام كرواتيا".

وأكمل: "كنت أتمنى من حسام حسن التماسك دفاعيًا والحفاظ على قوة الوسط، في مواجهة كرواتيا، خصوصًا أن التغييرات التي شاركت في النهاية لم تكن جيدة، ونزول كوكا كان خاطئاً أيضاً، وكان يجب مشاركة حمدي فتحي في الوسط بجوار مروان عطية وأفشة..لا اعرف ماذا كان يقصد حسام حسن من وراء مشاركة أحمد عاطف، خصوصًا أننا كنا متأخرين برباعية".

وزاد: "أتمنى أن يسمع حسام حسن الانتقادات جيدًا ويعيد حساباته الفنية من جديد وخصوصا طريقة اللعب والتكتيك، وكذلك دخول لاعبين جدد في الوقت المناسب، مثلما فعل كارلوس كيروش في وقت سابق، ولعب البطولة العربية بمجموعة لاعبين، ولم يستعن منهم سوى بأسماء محدودة في أمم إفريقيا".

وأشاد عبدالجليل بموقف أحمد حجازي وعودته من جديد لمعسكر منتخب مصر واحترام كلمته مع الجهاز الفني، مشددًا على أنه كان من الممكن منحه شوطًا واحدًا على الأقل في لقاء كرواتيا.

وشدد على أن هناك فوارق كبيرة بين مصر وكرواتيا، وكلها لصالح المنافس الذي كأنه يلعب بـ"ريموت كنترول"، ويتحكم بشكل واضح في الملعب.