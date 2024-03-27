مصرع وإصابة 18 شخصا في تصادم بين نقل وميكروباص بالدائري الاقليمي| صور

شهد الطريق الدائري الاقليمي حادثا مروعا بعد تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع ٩ أشخاص واصابة ٩ أخرين .

تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الدائري الاقليمي دائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الأمن بإشراف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة ، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وآخرى ميكروباص مما تسبب في مصرع ٩ أشخاص من الركاب وإصابة ٩ آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لإسعافهم ، ووضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالحادث وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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