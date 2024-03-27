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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في شركة بترول فى القطامية..فيديو

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم مكاتب ادارية تابعة لاحدي شركات البترول بالقطامية .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مكاتب إدارية بمنطقة القطامية .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإطفاء بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة الذين نجحوا في السيطرة علي النيران التي التهمت ٤ مكاتب ادارية .

وتم نقل ٣ عمال مصابين من العاملين بالمكاتب الي المستشفي لاسعافهم ، جاري تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق .

السيطرة على حريق نشوب حريق منطقة القطامية شركات البترول القاهرة القطامية

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