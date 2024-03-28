زيارة وفد السفارة الفرنسية بالقاهرة لجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا و البحوث و العلاقات الثقافية وفد السفارة الفرنسية بالقاهرة Marie Hugue و Nora Mounir مسئولي التعاون العلمي و الاكاديمي بسفارة فرنسا بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب والاستاذة الدكتورة مها السجيني رئيس قسم اللغة الفرنسية، الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وعرض فرص المنح التي تتيحها السفارة الفرنسية للمشروعات البحثية، فضلا عن التوسع في البرامج التعليمية المشتركة في المجالات والتخصصات العلمية المختلفة.

واستعرض الدكتور طارق غلوش خلال اللقاء الإمكانيات البحثية والخدمية التي يمكن لجامعة المنصورة تقديمها للباحثين من أجل تعزيز البحث العلمي.



حيث أشار إلى وجود علاقات ممتدة بين الجانبين من خلال التعاون الأكاديمي والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الفرنسية، مثل جامعات باريس ، لومان و الأمانة العامة لمستشفيات باريس بفرنسا.

وأشار إلى تميز جامعة المنصورة بوجود أقسام باللغة الفرنسية في عدة كليات وهناك تعاون بحثى مع الجامعات الفرنسية في المجالات البحثية المختلفة وفي المجالات والتخصصات الطبية.

كما أشار الى تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال إنشاء المزيد من الدرجات العلمية المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الطلاب وتبادل الأساتذة والتعاون من خلال المشروعات البحثية المختلفة.

وأعرب وفد السفارة الفرنسية عن سعادتهم بزيارة جامعة المنصورة العريقة وتطلعهم لمزيد من التعاون في توطيد التعاون بين جامعة المنصورة والجامعات الفرنسية وإنشاء المزيد من الدرجات العلمية المشتركة في مجال الاقتصاد والحقوق والتخصصات الطبية، كما يشمل التعاون تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ليكون هناك جسور تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية لتطوير منظومة التعليم العالى لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

ثم قام الوفد بزيارة كلية الآداب وتم تقديم محاضرة بالكلية عن منح السفر وفرص التمويل المختلفة التي تقدمها السفارة الفرنسية للطلاب والباحثين من اعضاء هيئة التدريس.



IMG-20240328-WA0035

IMG-20240328-WA0036

IMG-20240328-WA0033

IMG-20240328-WA0034