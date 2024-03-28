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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسريب اجتماعات وصفقات..تطورات جديدة بأزمة منع عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من دخول النادي

القرار
القرار

كشفت مصادر رسمية مطلعة، عن أسباب تفاقم أزمة منع عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي من الدخول واستدعاء النجدة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، إن سبب تفاقم الأزمة هو قيام عضو مجلس الإدارة احمد فهيم بتسريب اجتماعات المجلس والصفقات التي يخططون لعقدها، وهو ما يتسبب في إثارة البلبلة وغضب الجماهير.

وتطورت أزمة إيقاف عضوية احمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، بعد قرار منعه من الدخول وقيامه باستدعاء النجدة وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت المصادر عن وجود خلافات بين المجلس الحالي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن والاعضاء وعضو مجلس الإدارة احمد فهيم، أصدر على أثرها المجلس قرارا سابقا بإيقاف عضوية فهيم ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة وذلك إعمالا لما جاء بنصوص المادتين 79، 80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه علي الجمعية العمومية غير العادية للنادي.

ومنع النادي الإسماعيلي عضو مجلس الإدارة أحمد فهيم، من الدخول لحين فصل وزارة الشباب والرياضة في الشكوى المقدمة ضده.

وكشفت المصادر، صدور قرار مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس  نصر ابو الحسن  بمنع دخوله وهو الأمر الذي اعتبره عضو مجلس الإدارة إهانة في حقه واستدعي على أثره النجدة. حيث استدعي أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي شرطة النجدة، وحرر محضرًا يفيد إصدار نصر أبو الحسن تعليمات لأفراد الأمن منعه من دخول النادي.

وكان  نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وزملاؤه مصطفى شلة أمين الصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد عبد الرحمن ومحمد جمال الأعضاء عدا فرج عمران النائب صوتوا بالأغلبية مؤخرًا علي إيقاف أحمد فهيم وعرض أمره علي الجمعية العمومية غير العادية خلال 60 يوما تمهيدًا لفصله بعد أن لجأ الأخير لتقديم مذكرة للجهة الإدارية بالإسماعيلية.

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