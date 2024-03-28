قطع المياه عن قرى المناوات وطموه بأبوالنمرس لإنشاء مطلع ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ تحويل خط مياه قطر 600 مم المتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل "كوبري حسب الله الكفراوي" بمدينة أبوالنمرس طريق مصر أسيوط الزراعي، فقد تم تحويل الخط ومتبق أعمال الربط على الخط القائم، الأمر الذي سيترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة الواحدة صباح بعد غد /السبت/ إلى الساعة 11 صباح نفس اليوم؛ وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.



وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي : قرية المناوات وقرية طموه.



من جانبه، كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس مدينة أبوالنمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.



ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.