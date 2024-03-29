هشام ماجد: مقصر في حق أحمد فهمي وطالع معاه ضيف شرف بفيلمه الجديد

كشف الفنان هشام ماجد عن رأيه في الأعمال الفنية الحالية قائلًا: "بكره الأعمال اللي بيبقى فيها نجم وكله بيخدم عليه، بحب كل الموجودين له لازمة ومهم في المشهد، وبحاول أعمل كده، وده بيدي للعمل قيمة اكبر، بيبقى فيها هات وخد، يعني لو شفنا فيلم الناظر كلهم بيضحكوا وليهم لازمة، ومكتوب صح والمخرج شريف عرفة بيوزن الفيلم".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شهوتي شراء الجزم وساعات بيبقى مالهاش لازمة وانا وعمرو سلامة فينا الموضوع ده، عندي حوالي ٦٠ جزمة وحاططهم على الأرض، ومراتي بتضايق من ده، بقف في المراية كتير واتأكد اني كويس، مبشوفش نفسي حلو وكتر خير اللي بيشوفني حلو، مبحبش تغيير الشكل والعمليات، الا لو عندك عيب مضايقك اوي، مش زعلان عن احمد فهمي عشان اعاتبه، وهو بيكلمني كتير، وانا اللي مأثر معاه، وطالع معاه ضيف شرف، وانا عندي فيلم في العيد، اسمه فاصل من اللحظات السعيدة".