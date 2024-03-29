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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

العدل الدولية تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة دون معوقات وأمريكا تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفنًا حربية في البحر الأحمر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الجيش الإسرائيلي يزعم قتل قيادي في حماس عند مستشفى الشفاء في غزة
"حماس" تطالب بآلية تنفيذية لقرار "العدل الدولية" بإدخال مساعدات إلى غزة
السعودية ترحب بتدابير "العدل الدولية" لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة
واشنطن تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفناً حربية في البحر الأحمر
رئيس الأركان الأميركي: إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من أسلحة
هنية: إسرائيل "تناور وتراوغ" في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى
الإمارات تعلن تنفيذ إسقاط جوي جديد مشترك مع الأردن لمساعدات على شمال غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الراي" إن  الحكومة المصرية اعتمدت أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية المقبلة 2024/2025 بإجمالي مصروفات بلغت 6.4 تريليون جنيه (135 مليار دولار)، وإيرادات مستهدفة 5.05 تريليون جنيه (106.5 مليار دولار).

وتعتزم الحكومة تقديمها للبرلمان المصري الأحد المقبل وفق الميعاد الدستوري، فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تركز على ملفي التعليم والصحة، وترفع من مخصصات الدعم لتحسين معيشة المواطنين، كما تضع سقفا للاستثمارات العامة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم أن قوات الجيش قتلت رائد ثابت القيادي في حركة "حماس"، وصفه بأنه كان يعمل كرئيس لقسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة، مشيرًا إلى ثابت كان يُعتبر ضمن أبرز 10 قياديين لدى الجناح العسكري، مشيراً إلى أنه كان مقرباً من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، على حد زعمه.

وقالت "الراي" إن  قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمروا بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.

وأضاف القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

 

وذكرت "الجريدة" أن السعودية رحبت ببيان العدل الدولية، قائلة إن تلك التدابير من شأنها "المساهمة في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين"، مؤكدة دعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وجددت وزارة الخارجية "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار".

وأشارت "القبس" إلى أن  حركة "حماس" قالت إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، الخميس، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة "يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي على الاحتلال لتنفيذه فوراً"، مضيفة  أن إسرائيل "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".

وذكرت "الجريدة" أن  رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، قال إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، وأرجع ذلك جزئياً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعضها على الأقل. وأضاف براون، خلال فعالية استضافتها جمعية مجموعة كتاب الدفاع للمؤسسات الصحفية المعنية بالدفاع والأمن: "على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لم يتلقوا كل ما طلبوه". وتابع: "يرجع جزء من ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها، أو لا نرغب في تقديمها... الآن".

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية جدد اتهامه لإسرائيل بأنها "تناور وتراوغ" في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت أن الإمارات والأردن نفذا عملية إسقاط مشترك جديد للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، قائلة إن القوات الجوية الإماراتية قامت بإسقاط 40 طناً من المساعدات على شمال القطاع.

وقالت "الراي" إن الجيش الأمريكي أعلن عن تدمير قواته 4 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، من داخل اليمن، مشيرةً إلى أن "هذه الطائرات المسيّرة كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف بالاضافة الى سفينة حربية أمريكية".

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