حدث ليلا| فوربس تكشف عن أهم مطورين عقاريين مصريين.. خناقة بالايدي بين والد عمر جابر وفرد أمن.. بيومي فؤاد يبكي على الهواء.. وبيان عاجل من السعودية حول غزة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

تشهد القاهرة أمطارا غزيرة صباح اليوم الجمعة بعد موجة غبار كثيفة استمرت ليوم كامل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ لانشات اطفاء للمساهمة في السيطرة على حريق مطعم اسماك شهير على هيئة باخرة نيلية في منطقة العجوزة. وتم الدفع بسيارات الإسعاف ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث طعن على يد آخر في مشاجرة بمدينة المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على نيران حريق نشب بعنبر داخل مصنع الغزل والنسيج، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وبالفعل تم إخماد

قال الكابتن محمود جابر والد لاعب الزمالك عمر جابر في تصريحات لموقع صدى البلد إنه حدثت مشاجرة بين فرد أمن وضيف خاص به وليست معه وأنها انتهت بالتصالح ولم تعد هناك أي مشكلة. وكانت مشادة نشبت داخل كمبوند شهير بين والد اللاعب وفرد الأمن بسبب عدم افصاحه عن بطاقته الشخصية وحدث مشادة بالايدي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر الأول لكرة القدم يقترب الدوري الإنجليزي في الموسم القادم. وقال أحمد شوبير فى تصريحات تلفزيونية

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بصدد السفر لإنجلترا للحديث مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، لإنها الخلافات بينهما وتوضيح وجهات النظر. وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "حسام حسن يقرر السفر إلى إنجلترا للقاء محمد صلاح لإنهاء أي أزمة"

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد ان حاول كتم البكاء قائلا: ربنا معاك وأزاي متطلعش تدافع عننا... المزيد

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إننا أول قطاع يبادر بتراجع الأسعار...المزيد

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن اصابة ثلاثة اسرائيلين اثر فتح فلسطيني النار على سيارة في الضفة الغربية .

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل 36 عسكرياً سورياً جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدية حلب.

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن تدمير قواته 4 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، من داخل اليمن.

أسفرت غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على عدة مواقع في ريف حلب، عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين السوريين.

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، أن قوات الجيش قتلت قيادياً في حركة حماس ، وصفه بأنه كان يعمل كرئيس لقسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة.

كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2024، حيث تصدرها رؤساء 20 شركة مصرية، منهم مطورون عقاريون مصريون على رأسهم هشام طلعت مصطفى وياسين منصور.