بيومي فؤاد يبكي على الهواء ويوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام.. شاهد

وجه الفنان بيومي فؤاد، سؤال للفنان محمد سلام بعد ان حاول كتم البكاء قائلا: "ربنا معاك.. ولو سأله و هقوله ازاي متطلعش تدافع عننا وعن محمد أنور وهو ترشيحك وحقك عند ربنا".



وقال بيومي فؤاد خلال برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، : "أنا صدقتك جدا في الفيديو وأنت قلت في الفيديو بتاعك لا نفاق ولا رياء، وانا قلت وجهة نظري العبيطة علشان أنا راجل طيب مكنتش هتخسر حاجة لو طلعت تقول أنا مقدرش أروح ومش معنى أن محمد أنور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة خصوصا أنك طلعت دافعت عن أمير كرارة لما طلعت شائعة أنه مشاك من المسلسل بتاعه".

رسالة بيومي فؤاد ل محمد سلام



وأكمل بيومي فؤاد : "طلعت دافعت عن أحمد الجنايني ليه مطلعتش تدافع عن محمد أنور مش عني وانا كنت كل يوم بسأل قبل وبعد الفيديو وده اللي كنت مستنيه منك ورزقك على الله والعمر واحد والرب واحد، لكل اللي شتموا وكل اللي فهمني غلط انا غلط بس رجال واطلع في كل برنامج اقول كده".