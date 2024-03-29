لانشات إطفاء لإخماد حريق مطعم أسماك شهير في نهر النيل بالعجوزة

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ لانشات اطفاء للمساهمة في السيطرة على حريق مطعم اسماك شهير على هيئة باخرة نيلية في منطقة العجوزة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية ولم يتضح سببه حتى الآن.

ونشب فجرا حريق بمطعم شهير للأسماك المتواجد بجوار نادي القضاه بكورنيش العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق بمطعم شهير للأسماك بجوار نادي القضاة بكورنيش العجوزة، وعلي الفور هرعت الحماية المدنية لمقر البلاغ، مدعمين بسيارتين إطفاء، وفرضت كوردون أمني وتواصل الحماية المدنية السيطرة علي الحريق