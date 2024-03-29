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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم هشام طلعت ومنصور وصبور وسلام وسليمان..فوربس تكشف عن أهم مطورين عقاريين في الشرق الأوسط لعام 2024

قائمة فوربس للمطورين
قائمة فوربس للمطورين العقاريين

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2024، حيث تصدرها رؤساء 20 شركة مصرية، منهم مطورون عقاريون مصريون على رأسهم هشام طلعت مصطفى وياسين منصور وأحمد صبور وعبد الله سلام وعمرو سليمان.

وقالت المجلة في تقرير لها إن شركات التطوير العقاري المصرية صُنفت "وفقًا لعوامل عدة، شملت: البيانات المالية من إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، والإيرادات، وقيمة المشاريع التي تم إنجازها، والمشاريع قيد الإنشاء، كذلك سمعة الشركة في تسليم العقارات للمشترين، ومساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي تملكها الشركة".

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طلعت مصطفى بالمقدمة

وجاء في المرتبة الأولى بين المطورين العقاريين المصريين، هشام طلعت مصطفى، صاحب مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، يليه ياسين منصور صاحب "بالم هيلز للتعمير" ثم أحمد صبور صاحب "الأهلي صبّور للتطوير العقاري"، وعبد الله سلام صاحب "مدينة مصر" وأيمن عامر المدير العام لشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)"، وعمرو سليمان صاحب "ماونتن فيو".

وتصدر قائمة "فوربس" من المطورين العقاريين العرب، محمد العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إعمار" العقارية في الإمارات.  بينما حلّ في المركز الثاني طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار" العقارية، التي سجلت خلال أول 9 أشهر من عام 2023 إجمالي أصول بقيمة 19.3 مليار دولار. وفي المركز الثالث نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم.

وتمثل الشركات المدرجة في التصنيف 9 دول من المنطقة، تتصدرها الإمارات بواقع 33 شركة، 6 منها ضمن أول 10 شركات في القائمة. تليها السعودية بـ23 شركة، ومصر بـ20 شركة.

هشام طلعت مصطفى ياسين منصور أحمد صبور عبد الله سلام عمرو سليمان

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