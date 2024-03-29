الاحتلال يزعم قـ تل قيادي في حماس عند مستشفى الشفاء بغزة

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الخميس، أن قوات الجيش قتلت قيادياً في حركة "حماس"، وصفه بأنه كان يعمل كرئيس لقسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة.

وقال أدرعي إن القيادي، الذي يدعى رائد ثابت، "عمل سابقاً رئيساً لمنظومة الإنتاج التابعة لحماس، وهي عبارة عن مركز لدى المنظمة مرتبط بالتزود والتسلح".

وأضاف أن ثابت كان يُعتبر ضمن أبرز 10 قياديين لدى الجناح العسكري، مشيراً إلى أنه كان مقرباً من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، على حد زعمه.

وواصل حديثه: "تمّ القضاء عليه أثناء محاولته الهروب من المستشفى واشتباكه واثنين آخرين مع قواتنا".