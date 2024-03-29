شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الكرة بشأن نجم منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر الأول لكرة القدم يقترب الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات تلفزيونية:" يوجد حديث قريب عن انتقال النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم".



وواصل:" التفكير ليس أن يكون مرموش بديل صلاح داخل ليفربول لأنه لا يوجد له بديل وستكون خطوة كبيرة للكرة المصرية في حالة نجاح هذه الصفقة".

وأختتم:" مرموش ليس محظوظ إذا تمت هذه الصفقة بسبب رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، كلوب يحب هذه المواهب وكان سيخرج من اللاعب أفضل نسخة منه مثلما فعل مع صلاح".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مرموش في في صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مؤخرًا إلى أنه قد ينتقل قريبًا إلى ملاعب جديدة.