عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الكرة بشأن نجم منتخب مصر

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر الأول لكرة القدم يقترب الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات تلفزيونية:" يوجد حديث قريب عن انتقال النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني إلى الدوري الإنجليزي في الموسم القادم".


وواصل:" التفكير ليس أن يكون مرموش بديل صلاح داخل ليفربول لأنه لا يوجد له بديل وستكون خطوة كبيرة للكرة المصرية في حالة نجاح هذه الصفقة".

وأختتم:" مرموش ليس محظوظ إذا تمت هذه الصفقة بسبب رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، كلوب يحب هذه المواهب وكان سيخرج من اللاعب أفضل نسخة منه مثلما فعل مع صلاح".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مرموش في في صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مؤخرًا إلى أنه قد ينتقل قريبًا إلى ملاعب جديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا والكبدة 250.. عروض مخفضة في هذه الأماكن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

300 مليون كيلو|تحرك عاجل من الحكومة ينهي أزمة السكر رسميًا..والسعر 35 جنيها

ترشيحاتنا

أمريكا تشدد إجراءاتها لمنع وصول تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا‎

كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهًا والكبدة 250.. عروض مخفضة في هذه الأماكن

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها

أدعية يوم الجمعة في رمضان.. شهر الخير والدعاء والقرب والقرآن

أجملهم ركين سعد وسلمي أبوضيف..شاهد الفنانات بفساتين زفاف لمسلسلات رمضان

يوم الجائزة.. موعد عيد الفطر 2024 في مصر والدول العربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف ورق الزبدة الأصلي من المغشوش

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ