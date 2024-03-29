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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا باخوم يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة القديسة تريزا بالشرابية

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، تفقد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الأحوال الرعوية لكنيسة القديسة تريزا، بالشرابية، وذلك يومي الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين من مارس الجاري، بمشاركة وحضور الأب متى عبد المسيح، راعي الكنيسة.

بدأت الزيارة بلقاء مسؤولي الأنشطة الخدمية بالكنيسة، بحضور الأب متى عبد المسيح، حيث بدأ الاجتماع بعرض التحديات، التي تواجه الخدام في أنشطتهم، بالإضافة إلى عرض ما تم إنجازه، خلال الفترة الماضية.

تضمن الاجتماع أيضًا عرض الرؤية المستقبلية للأنشطة الرعوية بالكنيسة، كما أكد الأب المطران في كلمته، أهمية معايشة المشروع الرعوي للإيبارشية "الصلاة"، والمشاركة في الأنشطة الإيبارشية، كذلك، ضرورة أن يكون لدينا ثقافة الدعوات بمختلف أنواعها، مشددًا على ضرورة مواصلة الافتقادات الرعوية لشعب الكنيسة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

كذلك، ترأس الأنبا باخوم، صلاة القداس الإلهي بالرعية، بمشاركة الأب متى عبد المسيح، والإكليريكي مينا زكي، حيث أشار نيافة المطران في كلمة العظة إلى أهمية أن نكون كل منا مسيحًا آخر، انطلاقًا من كوننا أبناء الله، مشجعًا الحاضرين أن يواجهوا الصعوبات، التي تحول دون ذلك، وأن يتحلوا بالبنوة الإلهية.

وعقب الذبيحة الإلهية، ترأس صاحب النيافة صلوات درب الصليب، بمشاركة الأب متى، والشماس مينا زكي، ثم التقى الأب المطران مسؤولي، وأعضاء خدمة التربية الدينية بالكنيسة، مقدمًا للجميع كلمات التشجيع، مؤكدًا لخدام التعليم المسيحي أهمية غرس ثقافة الدعوات، والصلاة في مخدوميهم.

الأنبا إبراهيم أسحق الكنيسة المسيح الصلاة الأنبا باخوم

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