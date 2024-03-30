ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص مخدر| تفاصيل

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامى بحوزته 10 آلاف قرص مخدر تقدر قيمتهم المالية بحوالى مليون جنيه، وكانت المعلومات السرية قد وردت للأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.



وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات صحة الواقعة حيث تبين قيام عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية بالاتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار "تامول" المخدر بقيمة مليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة.