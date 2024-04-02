النفط يرتفع بدعم من نشاط التصنيع في الصين وأمريكا وتزايد التوترات بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 37 سنتاً إلى 87.79 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 32 سنتاً إلى 84.03 دولار للبرميل.

بيانات التصنيع في الصين وأميركا



وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس آذار للمرة الأولى في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشراً على ارتفاع الطلب على النفط.

ويذكر أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.



توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط



وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل 7 مستشارين عسكريين، من بينهم 3 من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من 6 أشهر وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.

اجتماع أوبك

وفي غضون هذه الأحداث، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.