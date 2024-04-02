حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشبرا الخيمة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة حملة لإزالة الإشغالات المخالفة والغير مرخصة وذلك فى توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة جميع الاعلانات المخالفة وإعادة الانضباط للشارع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة أن الحملة استهدفت إزالة الإعلانات المخالفة الغير مرخصة والمقامة على أعمدة الكهرباء بمنطقة بيجام وأسفل محور العصار وشارع 8 بمنطقة ام بيومى بنطاق الحى.
وأشار صحصاح استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع وإزالة كافة الإعلانات العشوائية التى تتسبب في تلوث بصرى في شوارع الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.