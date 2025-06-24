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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ترك سجود التلاوة ينقص من ثواب تلاوة القرآن؟.. علي جمعة

سجود التلاوة
سجود التلاوة
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن سجدة التلاوة من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أحيانًا تركها تيسيرًا على أمته، وهذا يبيّن أنها ليست واجبة، فمن سجد نال أجر السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وتلاوته صحيحة تمامًا، لكنه فقط فاته فضل وثواب هذا السجود.

وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجدة التلاوة لا تصح إلا بطهارة كاملة من الحدث والنجاسة في البدن والثياب والمكان.

 لذلك، من لم يكن على وضوء لا يجوز له السجود، رغم أنه يمكنه قراءة القرآن دون مسّ المصحف.

وأضاف عثمان، في رده على سؤال حول جواز قراءة القرآن دون السجود عند آيات السجدة، أن السجدة سنة وليست فرضًا.

 واستشهد بما ورد عن الصحابة، حينما قرأ أحدهم آية سجدة ولم يسجد، فقالوا له: "لو سجدت لسجدنا"، ما يدل على عدم الإلزام.

كما أشار إلى ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يخطب فقرأ آية فيها سجدة، فنزل وسجد، وقال إنه لو لم يسجد لم يكن عليه شيء.

 هذه الواقعة توضح أن السجود سنة مؤكدة، وليس فرضًا.

أما الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، فقد بيّن أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وخارجها، ولا يأثم من تركها، لكنها مستحبة ويُثاب من فعلها.

وأضاف أن السجود يصير واجبًا فقط في حالة واحدة، وهي عندما يقتدي المصلّي بإمام سجد أثناء التلاوة، فعندها يجب عليه السجود تبعًا، أما إن كان يقرأ بمفرده، فالأمر يبقى في إطار السنة غير الملزمة.

وشدد عاشور على أهمية توفر شروط السجود عند أدائه، ومنها الطهارة، واستقبال القبلة، وطهارة المكان، وستر العورة، خاصة بالنسبة للنساء.

ثواب تلاوة القرآن سجدة التلاوة قراءة القرآن علي جمعة

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