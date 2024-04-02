السجن 15 ‏سنة لمتهم بالإتجار في المخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكمها بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 ‏سنة بتهمة الإتجار في المخدرات.



وتضمن الحكم تغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأول والثانية (الإتجار في المُخدرات)، ومعاقبته بالحبس ‏مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمتين الثالثة والرابعة (حيازة محدث صوت ‏وذخيرة). ‏



وقررت المحكمة مُصادرة الجواهر المخدرة ومحدث الصوت والذخائر المضبوطين وألزمته بالمصاريف. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية السيدين المستشارين خالد عبد الغفار التجار وأيمن بديع ‏لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏



وأسندت النيابة العامة للمتهم وليد.و أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة. ‏



اولاً أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز ذخيرة ‏‏"طلقتان" دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. ‏



كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ‏أن يكون مرخصاً له بحيازتها. ‏