بمواصفات احترافية ..إليك أفضل جهاز ألعاب في 2025

أطلقت شركة أيسر جهاز نيترو لايت 16 في الهند، مستهدفةً اللاعبين والطلاب ومنشئي المحتوى الذين يبحثون عن أداء عالٍ في جهاز محمول. ينتمي هذا الكمبيوتر المحمول، مقاس 16 بوصة، إلى سلسلة لايت من أيسر، ويجمع بين تصميم خفيف الوزن وعتاد قوي للألعاب.

مميزات جهاز Acer Nitro Lite 16



يتميز جهاز Nitro Lite 16 بشاشة IPS مقاس 16 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة (1920×1200).

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 180 هرتز، وتغطي 100% من نطاق ألوان sRGB.

يأتي الكمبيوتر المحمول بهيكل أبيض، ويتضمن كاميرا ويب مدمجة بدقة FHD





أيسر نيترو لايت 16

بوزن 1.95 كجم فقط وسمك 22.9 مم، تزعم شركة Acer أنه من بين أخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 16 بوصة من حيث الأداء.

يعمل ببطارية 53 واط/ساعة، ويدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C بقدرة 100 واط.

يأتي هذا الكمبيوتر المحمول بمواصفاته رائدة، ومعالج Intel Core i7-13620H من الجيل الثالث عشر، وبطاقة رسومات بذاكرة GDDR6 سعة 6 جيجابايت.

يدعم الجهاز تقنية تتبع الأشعة، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة تصل إلى 24 جيجابايت، وقرص تخزين SSD PCIe Gen 4 بسعة 1 تيرابايت.

أيسر نيترو لايت 16

تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6، وBluetooth 5.1، ومنفذي USB 3.2 من الجيل الأول مع خاصية الشحن عند إيقاف التشغيل.

كما يتميز الكمبيوتر المحمول بمكبري صوت ستيريو مزدوجين ولوحة مفاتيح بيضاء بإضاءة خلفية مع مفاتيح WASD مميزة، ومفتاح Copilot مخصص للوصول السريع إلى الذكاء الاصطناعي.

التسعير والتوافر

يبدأ سعر Acer Nitro Lite 16 من ₹69,999