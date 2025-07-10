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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيسر تغزو الأسواق بجهاز لوحي بمواصفات احترافية.. إليك أهم مواصفات Iconia Tab iM11

شركة Acer
شركة Acer
لمياء الياسين

كشفت شركة Acer النقاب عن جهازها اللوحي Acer Iconia Tab iM11 ، وهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الأداء وسهولة الحمل والراحة. 

يأتي جهاز iM11 مزودًا بلوحة مفاتيح مريحة، وقلم إلكتروني، وغطاء قابل للطي، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للإنتاجية والترفيه.

مواصفات وميزات Acer Iconia Tab iM11 

يتميز جهاز ايسر اللوحي  Iconia Tab iM11 بشاشة IPS مقاس 11.45 بوصة بدقة 2.2K، مع سطوع 450 شمعة/متر مربع، وتقنية اللمس المدمج لتحسين دقة القلم. يعمل الجهاز بنظام Android 14، وهو مزوّد بشريحة MediaTek Helio G99 .
من حيث الذاكرة، يوفر جهاز Iconia Tab iM11 ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4 بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD. 

يتوفر أيضًا إصدار بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت. 

يعمل الجهاز ببطارية بسعة 7400 مللي أمبير/ساعة، توفر ما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الفيديو، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

ميزات  Acer Iconia Tab iM11 

يأتي الجهاز اللوحي مزود بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تدعم خاصية فتح القفل بالوجه. كما تم دمج مستشعر بصمة الإصبع في زر التشغيل لمزيد من الأمان.

يتضمن الجهاز اللوحي Iconia Tab iM11 أيضًا منفذ USB-C مع دعم OTG وتقنية الصوت. للاتصال، يدعم الجهاز منفذ شريحة اتصال 4G LTE مخصصة، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.2 ويتم التحكم بالصوت عبر نظام مكبرات صوت رباعي معزز بتقنية PureVoice.

سعر وتوافر جهاز Acer Iconia Tab iM11 
 

يتوفر جهاز Acer Iconia Tab iM11 بنسختين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت. 

يبدأ سعره من 17,990 روبية  حوالي 210 دولارات أمريكية و يتوفر باللون الأزرق، وسيُطرح للبيع ابتداءً من 15 يوليو لدى كبرى متاجر التجزئة الإلكترونية والتقليدية.

شركة Acer لوحة مفاتيح قلم إلكتروني هاز iM11 سعة تخزين

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