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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة.. أفضل جهاز لوحي بالأسواق في 2025

الجهاز اللوحي Nxtpaper 11 Plus
الجهاز اللوحي Nxtpaper 11 Plus
لمياء الياسين

أطلقت شركة TCL جهازها اللوحي Nxtpaper 11 Plus في الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي سعر الجهاز 249 دولارًا أمريكيًا، وهو متوفر حصريًا عبر وول مارت. 

تقول TCL إن الجهاز اللوحي يتميز بشاشة Nxtpaper 4.0 خالية من الوميض، مما يوفر تجربة مشاهدة شبيهة بالورق مع تقليل الوهج والضوء الأزرق.


مواصفات TCL Nxtpaper 11 Plus

يتميز جهاز Nxtpaper 11 Plus بشاشة IPS LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2.2K ومعدل تحديث 120 هرتز. تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، وتدعم معدل أخذ عينات لمس يبلغ 120 هرتز. تستخدم TCL طبقة محفورة بتقنية النانو على اللوحة لإنشاء سطح مضاد للتوهج ومقاوم لبصمات الأصابع. تدعم الشاشة تعديل السطوع ودرجة حرارة اللون بشكل متكيف دون التأثير على التباين أو دقة الألوان.

يعمل الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 15، وهو مزوّد بمعالج ميدياتك هيليو جي 100 ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. لا يدعم الجهاز توسيع الذاكرة ببطاقة microSD. وقد أضافت TCL زر Nxtpaper مخصصًا يتيح للمستخدمين التبديل بين أوضاع العرض.

ميزات TCL Nxtpaper 11 Plus
يحتوي جهاز Nxtpaper 11 Plus على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مع العلم أن الشاحن السريع يُباع منفصلًا. تزعم TCL أن الشحن الكامل يستغرق حوالي ساعة و50 دقيقة. يدعم الجهاز اللوحي الشحن عبر تقنية OTG، ويحتوي على منفذ USB Type-C.

الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل. يحتوي الجهاز على ميكروفونين مع خاصية إلغاء الضوضاء، ونظام مكبرات صوت رباعية معزز بتقنية DTS 3D Boom Sound.

فيما يتعلق بالاتصال، يدعم الجهاز اللوحي شبكات Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3، بالإضافة إلى دعم نقطة اتصال محمولة لما يصل إلى 10 أجهزة. لا يدعم جهاز Nxtpaper 11 Plus الاتصال الخلوي أو تقنية NFC. يزن 490 غرامًا وسمكه 6.55 مم، وهو متوفر بلون أسود أونيكس واحد.

الجهاز اللوحي جهاز Nxtpaper 11 Plus تصوير الفيديو ذاكرة وصول عشوائي الشاحن السريع

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