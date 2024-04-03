انهيار السدود.. السعودية تحذر سكان هذه المنطقة من خطر الفيضانات

حذرت السلطات السعودية سكان شمال عسير من خطر الفيضانات نظرا للحالة المطرية الجارية الآن، خصوصاً بالنسبة لمن هم في الأودية وعلى جوانبها، قائلة " إن هناك 19 سداً تفيض في هذه اللحظة وعشرات الأودية تسيل.

من جانبه قال المهندس عبدالله الجالي أمين منطقة عسير "أكثر السدود ممتلئة بطاقتها القصوى وتفيض الآن، والأودية التي فيها تجري بكامل طاقتها غير الأودية التي ليس عليها سدود.

وأضاف: خطر الأودية المقام عليها سدود وعلى سبيل المثال سد "غالبة" بوادي ترج بتنومة مملوء بطاقته القصوى 217 مترًا مكعبًا، وقامت الزراعة بفتح بوابات السدود كلها من أجل تخفيض مستوى المياه.

وتابع: هناك خطر على أجسام بعض السدود كسدي "غالبة" بتنومة و"يبه" بالمجاردة؛ لأنها محملة بكمية كبيرة من الأمطار، لذلك أنا أدعو جميع السكان خاصة في الجزء الشمالي من المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة إنذارات وإشعارات الدفاع المدني خصوصاً من هم في الأودية وعلى جوانبها.

وقال: هناك أكثر من 19 سداً تفيض الآن في عسير في الوقت الذي تسيل فيه عشرات الأودية؛ نتيجة شدة الحالة المطرية، والتي حسب تقارير الجهات المختصة ستزداد في الأسابيع القادمة.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه ومفيضات السدود، ومتابعة الإرشادات الصادرة من الدفاع المدني ونشرات الأرصاد.