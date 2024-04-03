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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السفارة المصرية تستقبل وفدا صينيا.. والسفير يقيم إفطارا رمضانيا

السفير عاصم حنفي،
السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية بالصين

 استقبل السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية بالصين، وفد حزب المصريين الأحرار، وذلك عقب تنسيق الحزب لزيارة الوفد المصري المشارك حالياً في فعاليات الدورة التطبيقية التي تنظمها جامعة بكين الدولية لتعلم اللغة الصينية، وأهمية واستراتيجية المبادرة العالمية عن الحزام وطريق الحرير.

 

وخلال اللقاء، رحب سفير مصر بدولة الصين الشعبية بالحضور واستضاف الوفد المصري بترحاب شديد علي مأدبة إفطار رمضاني.

وتأتي زيارة السفارة المصرية وفق توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ضمن أولويات حزب المصريين الأحرار تقديراً وفخرا واعتزاز بحضور الدبلوماسية المصرية عالميا، ولاسيما بأن جهود سفير مصر بالصين الشعبية رائدة ومميزة للغاية.

 

وتبادل وفد الحزب وسفير مصر التهاني بمناسبة أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لبداية فترة جديدة من بناء الجمهورية الجديدة.


وكانت قد بدأت رحلة الوفد المصري 27 مارس وتستمر حتى 10 أبريل الحالي، ويضم وفد الحزب كل من:حازم هلال عضو المكتب السياسي رئيسًا للوفد، شيرين عبدالعظيم مساعد أمين المرأة المركزية سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان، الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، أيمن عبدالحميد القيادي بالحزب.


وأشاد حزب المصريين الأحرار بجهود السفير عاصم حنفي ودوره الرائد لخدمة أبناء مصر علي الأراضي الصينية وحرصه الدائم علي توفير كافة الإمكانات لخدمة شبابنا سواء الدارسين أو الزوار.

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