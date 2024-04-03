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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فولكس فاجن
فولكس فاجن

لمحبي الانطلاق على الطريق بأسرع وقت ممكن من الناحية القانونية، تم تطوير هذه السيارة الغريبة من فولكس فاجن، حيث تتحول إلى دراجة ثلاثية تندرج ضمن فئة L5e، بمظهر خادع، وعجلات غريبة.

 

تصميم غير تقليدي

تكمن سمة جيباردا المميزة في عجلاتها الخلفية، على عكس الدراجات الثلاثية التقليدية، تتميز بمحور خلفي غريب يستضيف تجهيز "عجلة مزدوجة" في الوسط. 

نتيجة لذلك، يبدو الجزء الخلفي من السيارة وكأنه يطفو، مع زخارف عجلات تحمل علامة "جيباردا" بارزة. 

يستحضر هذا التصميم ذكريات السيارة VW XL1 التي كانت تركز على الديناميكية الهوائية.
للتعويض عن تصميمها غير التقليدي، تم تعديل هيكل جيباردا لتحسين الاستقرار. 

مجهزة بمثبت H&R في المقدمة وأنابيب توجيه Eibach في الخلف، تعد بتحسين التحكم مقارنة بالدراجات الثلاثية التقليدية، مما يقلل من خطر الانقلاب، مثل سيارة Reliant Robin.

 

الأداء والمواصفات

تحت غطاء المحرك، تستوعب جيباردا محركًا بحجم 1.0 لتر بتعليقات طبيعية، متاحًا بقوة 59 أو 74 حصانًا في شكلها الأصلي. 

ومع ذلك، لهذا التطبيق، تم تخفيض القوة بشكل كبير إلى 20 حصانًا فقط، يتم توجيهها إلى المحور الأمامي عبر صندوق تروس يدوي بخمس سرعات. 

على الرغم من إخراجها المتواضع، يمكنها لا تزال الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 68 ميلاً في الساعة، مما يجعلها قادرة بشكل نظري على التنقل على الأوتوبان - وهو ما يبدو مخيفًا بصراحة.
بوزن يبلغ فقط 2000 جنيه، تتمتع جيباردا بكفاءة وقود مذهلة، حيث توفر 49 ميلاً في الغالون. تشمل ميزات السلامة فرامل خلفية بدرمان، وقرصية أمامية، وأربعة وسائد هوائية، ونظام مضاد للانغلاق (ABS)، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESP). 

فسيحة بشكل كبير، حيث تتسع لأربعة ركاب وتتمتع بوزن كلي مسموح به يبلغ أقل من 3000 جنيه.


في عالم السيارات التقليدية، تبرز جيباردا كخيار غريب ولكن عملي لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة غير تقليدية. 

مع تصميمها الفريد واستقرارها المحسن وأدائها المتواضع، تقدم مزيجًا من الكفاءة والفرادة، مما يجعلها منافسًا جديرًا في مجال التنقل الحضري.

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فولكس فاجن سيارة اغرب سيارة

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