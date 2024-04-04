عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

29 أبريل.. آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 29 أبريل الحالى، آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.  

وقال الوزير، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أنه تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بالمبادرة.

وأضاف: “مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أصدرنا 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن، ونعمل على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت”.

وأشار إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

ونوه الوزير إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».

من جانبه، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن 490 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة.

وأضاف: “نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج، حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي”.

وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «15460» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا عن وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: 01142335222، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

300 جنيه في يوم|قفزة غير متوقعة لأسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 أبريل 2024

دعاء النبي فى صلاة التهجد.. ردده لآخر ليلة برمضان لتفوز بليلة القدر

مصرع خمسة من قوات الأمن الإيرانية في هجمات إرهابية

أسعار الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

جيش الاحتلال: تعليق منح الإجازات للوحدات القتالية بعد اجتماع تقييم أمني لأوضاع المنطقة

27 رمضان هل هي ليلة القدر؟.. أزهري يؤكد بالدليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات بوصولها إلى 120 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم بسبب تراجع الدواجن

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

نشرة المرأة و الصحة| سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة....ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

فيديو

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ