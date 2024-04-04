الأردب بـ 2000 جنيه.. فرحة في جنوب سيناء بتوريد حصاد الذهب الأصفر

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" المحصول قفز 100%.. فرحة في جنوب سيناء بتوريد حصاد الذهب الأصفر للشون والمطاحن: سعر الأردب 2000 جنيه ".

وجاء في التقرير أن البداية مبشرة لموسم توريد الذهب الأصفر، وأن محافظة جنوب سيناء بدأت في توريد محصول القمح، للشون وهناك احتفالية في اليوم الأول.

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، بمحافظة جنوب سيناء، إن اليوم يتم توريد القمح، وأن هناك 800 فدان تم زراعتها قمح، وأن المحافظة هي الأولى لاستقبال القمح.

ولفت إلى أن هناك خطة عمل تم وضعها وبالفعل النتائج مميزة وعالية الجودة، وأن المحصول قفز 100%.