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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش إغلاق المدفن الصحي بأبو زعبل وتطوير منطقة العكرشة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا  مع وفد من البنك الدولي لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة من بينها مشروع إغلاق المدفن الصحي، بهدف تقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عنه، ومن أهمها السائل الرشيح، وذلك حرصًا على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير منطقة العكرشة بالخانكة بالاضافة الي إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بمدينة العاشر من رمضان.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أهمية إيجاد حلول بديلة للتخلص من القمامة بطرق صديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة حيث ناقش الحضور  محددات غلق المقلب الصحي بأبو زعبل لتقليل الانبعاثات  بطرق آمنة وصحية، تُقلّل من المخاطر البيئية والصحية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الاليات التي سيتم التعامل من خلالها لغلق المقلب بشكل آمن من خلال تقنية  أحواض التبخير التي سيتم التخلص من السائل الرشيح الذي بها والذي يسبب الروائح الكريهة بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية في إطار حرص الدولة المصرية على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتُعدّ علامة فارقة في مسيرة المحافظة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشروع تحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية نموذجية وتوفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف لخلق فرص عمل للشباب حيث ناقش المحافظ عدد من المشروعات منها إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية وإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية وإنشاء مراكز التدريب والبنوك والخدمات.
كما ناقش محافظ القليوبية مع أعضاء من البنك الدولي آلية تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى ويهدف المشروع إلى تقليص انبعاثات ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.
و يشتمل المجمع على مدفن صحي للتخلص من مخلفات المحافظة ومرفوضات معالجة المخلفات ومصانع لمعالجة المخلفات البلدية والبناء والهدم والمخلفات الصناعية الخطرة والمخلفات الطبية ويأتي المشروع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.وبهدف خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ.
واختتم الاجتماع بمناقشة  إنشاء المحطة الوسيطة بمرصفا يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أكد المحافظ أن المحطة ستساهم بشكل كبير في تقليل كمية المخلفات المُرسلة إلى المدافن الصحية، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الهواء.
وتتميز تصميمات محطة مرصفا بتقنياتها الحديثة والمتطورة، حيث ستستخدم أحدث التقنيات العالمية في معالجة المخلفات.

القليوبية الخدمات اللوجستية التنمية المستدامة تحقيق التنمية المستدامة خلق فرص عمل

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