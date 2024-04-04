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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار هام من الأهلي بشأن كوكا .. تفاصيل

كوكا
كوكا

أعلن الاعلامي محمد شبانة عن قرار مهم للنادي الاهلي مع نجم الفريق أحمد نبيل كوكا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شبانة :  قرر النادي الاهلي رفع  كوكا من الدرجة الثالثة للدرجة التانية.

وأكد على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

وأوضح  المدير الفني أن الفريق  حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا  عليه أكثر من مرة خلال الحديث  مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة.

وأوضح كولر، أنه سوف يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كوكا احمد نبيل كوكا - الأهلي الإعلامي محمد شبانة

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