تحليق مسيرات فوق محطة نووية يابانية يثير القلق دون تسجيل أضرار

أعلنت وكالة الطاقة الذرية اليابانية أن ثلاث طائرات مسيرة دخلت، مساء السبت، إلى أجواء محطة نووية تقع في منطقة غينكاي بجنوب غرب اليابان، دون أن يسجل أي خلل أو أضرار.

وأوضحت الوكالة أن المسيرات تم رصدها من قبل الشركة المشغلة للمحطة، "كيوشو إلكتريك باور"، مؤكدة أن الطائرات لم تعثر داخل المحطة ذاتها.

ويحظر في اليابان تحليق المسيرات فوق المنشآت النووية اليابانية أو بالقرب منها، في إطار إجراءات مشددة لحماية هذه المواقع الحساسة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الوكالة لوكالة "فرانس برس" بأن "الحادث لم يؤثر على عمل المحطة"، فيما أفاد متحدث باسم الشرطة، ماساهيرو كوشو، أن البحث عن المسيرات لم يسفر عن أي نتيجة حتى الآن.

تضم محطة غينكاي أربعة مفاعلات، يخضع اثنان منها لعملية تفكيك نهائي، بينما يواصل المفاعلان الآخران عملهما بعد استيفائهما معايير السلامة الجديدة التي تم تبنيها عقب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.