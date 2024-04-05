دعاء آخر جمعة في رمضان.. من الأوقات المهمة التي يستحب خلالها الدعاء

دعاء آخر جمعة من رمضان، تعتبر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من الأوقات المهمة التي يستحب فيها الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بالمغفرة والعتق من النار، ويأتي في مقدمة هذه الأدعية الشفاعة الكبرى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، ولم يرد في الشرع الشريف دعاء معين يقوله المسلم في آخر جمعة من رمضان لكن يستحب الإكثار من الصلاة على النبي ومن الأدعية التي يستحب الدعاء بها في الجمعة الأخيرة من رمضان مايلي.

- اللهم اجعلني من المقربين إليك، ولا تجعلني من المبعدين عن رحمتك.

- اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرةً ورضوانًا وعتقًا من النار.

- اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على الاجتهاد في العبادة والتقرب إليك.

- اللهم اجعل صيامنا وقيامنا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله عونًا لنا على طاعتك واستجابة دعائنا.

- اللهم اجعل رمضان شاهدًا لنا لا علينا، واجعله شهر توبة واستغفار وتقوى.

- اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، واحفظهم من كل سوء وشر، واجعلهم من الذين ينصرون دينك.

- اللهم اجعل بلادنا آمنةً مطمئنةً، واحفظها من كل سوء وفتنة، واجعلها بلدًا يعم فيها الخير والسلام.

- اللهم ارزقنا الجنة، واجعلنا من الذين يدخلونها بلا حساب ولا سابقة عذاب.

-الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

- اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

-اللهمَّ اجعل لنا في هذا الشهر الكريمِ نصيبًا مِن رحمتِكَ وعافيتِكَ واجعلنا ممن تغفر لهم ذنوبهم وتقبَّل منهم أعمالهم، وارزُقْنا صيامَهُ وقيامَهُ، وتقبَّلْ منَّا يا اللهُ.

-اللهمَّ اجعل هذا الشهرَ شهرًا مغفرةً ورحمةً وعتقًا من النارِ، واجعلنا فيه مِمَّنْ ترِضَى عنهُ وتحبَّهُ، وارزُقْنا فيهِ الفَوْزَ والنَّجاحَ، يا أرحمَ الراحمين.

-اللهمَّ إنَّا نسألُكَ في هذا اليومِ المُباركِ أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميعِ المسلمين، وأن تنزِل علينا بركاتِكَ ورحماتِكَ، وأن تجعلنا مِنْ أهلِ الجنةِ وأن تحفظَنا في دينِنا ودنيانا وآخرتِنا، يا أرحمَ الراحمين.

-اللهمَّ اجعلنا ممَّنْ يستمعونَ القولَ فيتَّبِعونَ أحسنَه، ويتَّبعونَ أفعاله، ويتركونَ الأسوأ مِنْها، ويتفكرونَ في معانيه، ويجتنبونَ ما فيه شرٌّ، يا ربَّ العالمين.

-اللهمَّ اجعل لنا في هذا الشهرِ الكريمِ رضاكَ، واجعلنا ممَّنْ ترضاهُم وتحبَّهم، واجعل لنا فيهِ عونَا على طاعتِكَ، واجعلنا ممَّنْ تغفر لهُم ذنوبَهم وترفعُ درجاتِهم، يا اللهُ العظيم.

دعاء للميت في آخر جمعة من رمضان

دعاء للميت في آخر جمعة من رمضان، يعتبر شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، ويشهد فيه المسلمون تجدد علاقتهم بالله تعالى وتقرُّبهم منه بالصيام والقيام والأعمال الصالحة، وفي الجمعة الأخيرة من رمضان، يحرص المسلمون على الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين والمسلمات المتوفيين، وذلك لأن هذا اليوم يعد من أفضل الأيام عند الله تعالى.

والدعاء للميت في آخر جمعة من رمضان يمثِّلُ فرصةً مهمةً للمسلمين لمساعدة أحبائهم الذين ماتوا على الرحمة والغفران من الله تعالى.

- اغفر لأمي وأبي وجدتي وجدي وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبورهم روضةً من رياض الجنة، اللهم ثبِّتهم عند السؤال وأجعل مراحمك تحيط بهم وتغشاهم، اللهم اجمعنا بهم في جنتك وأرضِهم وأرضِنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر له وارحمه، وتجاوز عن سيئاته، وأسكنه فسيح جناتك، ونور قبره ووسع مدخله، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأجعل قبره روضة من رياض الجنة.

-اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، وإن كان مذنباً فاغفر له وتوب عليه، وإن كان مؤمناً فاجعله من أهل الجنة، وإن كان كافراً فتعلمه الهدى والإسلام.

-اللهم اجعل مصيبته في دينه وأهله وماله، وارزقه الصبر والاحتساب، وجميل الصبر والثواب.

-اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأرزقه النور والسكينة، وانصره على السؤال والحساب يوم يلقاك.

-اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، وثبته عند السؤال والحساب، واجعله من أهل الجنة الذين تحشرهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.



دعاء الجمعة

- لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

-لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

-اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

-اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

- اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

-اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.

أدعية تقال يوم الجمعة للمهموم اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ، اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة