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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الطريقة الهاشمية : حقيقة التصوف الالتزام الكامل بالكتاب والسنة ومنهج الرسول

ابو هاشم
ابو هاشم

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، إن شهر رمضان جعله الله، للأمة المحمدية لمضاعفة حسناتها عوضا عن قصر أعمارها مقارنة بالأمم السابقة.

وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الله حرم بعض الأمور الحلال المباحة خلال نهار وقت الصيام، كالطعام والشراب والزوجة معقبا:" فما بالك بالأفعال الحرام، لذلك يجب الانتباه من عدم ارتكاب السيئات لأنه كما تتضاعف الحسنات، تتضاعف أيضا السيئات.

وأكمل شيخ الطريقة الهاشمية، أن حقيقة التصوف الالتزام الكامل بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصحابة والتابعين، موضحا أنه الرجوع للطرق الصوفية نجد ان لكل طريقة سند التلقين والعهد المأخوذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

واختتم الدكتور محمد محمود أبو هاشم، التصوف يقوم على زيادة الذكر، وهو زيادة عن أركان الإسلام الخمسة وزيادة النوافل.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

شهر رمضان شيخ الطريقة الهاشمية التصوف

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