فصلتي ليه الأجهزة الطبية عن زوجك أثناء مرضه.. سعاد صالح ترد متأثرة

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل طلبتي من الأطباء التي كانت تعالج زوجك بفصل الأجهزة من عليه بسبب مرضه الخطير، ومن أجل أن يموت".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن زوجها كان يعاني من مرض شديد في الرئة، وكان يتنفس بالأجهزة، وبعد فترة من المرض كانت تتمنى له الموت بسبب ما يتعرض له في أثناء العلاج، وبعد دخوله في غيبوبة كان موضوعا على أجهزة تنفس ولا يتكلم.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه في وقت من الأوقات طالبت الأطباء بفصل الأجهزة من عليه من أجل أن يرحمه الله.

وتأثرت على الهواء وتذكرت ما كان يحدث، ووجهت رسالة هامة لكل مدخن، قائلة:" ياريت نبطل التدخين ونحافظ على الصحة".