شيخ الأزهر: لا يوجد عصر يحتاج إلى هدي القرآن مثل الآن

ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2024، اليوم السبت، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شيخ الأزهر في كلمته في احتفالية ليلة القدر، إن الأحداث القاسية التي نعيشها تثبت أن الإنسانية لم تكن في حاجة لهدي القرآن بعصر من العصور مثل الآن.

وأضاف شيخ الأزهر، أنه بعد عقود من علاقات الحوار بين الشعوب استبدلنا بها علاقات الصدام والصراع.

وأشار إلى هناك قادة سياسيون وعسكريون نزع من قلوبهم الرحمة يواجهون شعبا مدنيا أعزل .. وأقدار شعب القطاع شاءت أن يلقى ربه شهيدا.

وتابع شيخ الأزهر: دول كبرى دخلت شريكا داعما لقوة غاشمة لسحق شعب أعزل ضعيف وصبو فوق رؤسهم عذاب من جحيم، منوها أن حالة التنازع والتفرق التي دأبت عليها أمتنا أعجزتنا عن مواجهة الأزمات المتلاحقة.

وأكد شيخ الأزهر، أن تعاملنا مع قضية فلس*طين والقدس لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات بشرية وطبيعية وطاقات، منوها أن ما تمر به منطقتنا يجب أن يكون نقطة تحول بين عهد مضى وجديد لنصل لمكانتنا التي نستحقها.

حضر احتفالية ليلة القدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.