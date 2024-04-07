إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم غذائي في كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 25 مصاباً باشتباه تسمم غذائي، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ، وذلك تحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير إدارة المستشفى.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام لعدد من الحالات المرضية باشتباه تسمم غذائي عقب شكواهم من بعض أعراض القيء والغثيان وآلام البطن.

من جانبه، وجه الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تعليماته بتقديم الخدمات الطبية اللازمة والعلاج اللازم للمصابين حتى تماثلهم للشفاء التام.