بعد ساعات من انسحاب جيش الاحتلال.. إطلاق 4 صواريخ من خان يونس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 5 صواريخ من خان يونس باتجاه إسرائيل، عقب ساعات قليلة من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة بجنوب غزة.

وتم إطلاق 5 صواريخ من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة على التجمعات السكانية القريبة من الحدود.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد ساعات من سحب الجيش الإسرائيلي لجميع قواته من جنوب غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد 4 أشهر متتالية من القتال في منطقة خان يونس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا يزال هناك كتيبة واحدة فقط تسمى ناحال، موجودة في قطاع غزة.