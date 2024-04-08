إسرائيل ترتكب نفس خطأ أمريكا في العراق

في مقال رأيه الأخير، يقارن ديفيد فرينش بين تصرفات إسرائيل الحالية في غزة وأخطاء أمريكا الماضية في العراق. ويسلط فرنش الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل في غزة وأهمية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جانب العمليات العسكرية.

ويشير فرينش إلى أن جهود إسرائيل لاستعادة مستشفى الشفاء تعكس نضالات أمريكا في العراق، حيث دارت معارك متكررة من أجل السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. ويقول إن المساعدات الإنسانية ليست مجرد التزام أخلاقي ولكنها أيضًا ضرورة عسكرية، لأن الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين يمكن أن يعرض نتائج الحرب للخطر.

ويؤكد المؤلف على أهمية ملء الفراغ الذي خلقته العمليات العسكرية بالإدارة الفعالة والمساعدة الإنسانية. وهو يعتمد على تجربة أميركا في العراق لتوضيح كيف أن الفشل في الحفاظ على المجتمع المدني وتوفير احتياجات السكان يمكن أن يؤدي إلى صراع طويل الأمد وعدم الاستقرار.

وينتقد فرنش فكرة السعي لتحقيق نصر سريع وحاسم، كما دعا إليها البعض، محذرا من أن مثل هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية ويؤدي في النهاية إلى الهزيمة. وبدلاً من ذلك، أشاد بنهج إدارة بايدن المتمثل في الجمع بين المساعدات العسكرية والضغط من أجل زيادة الجهود الإنسانية.

وفي الختام، يرى فرينش أنه في حين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، فيتعين عليها أيضاً أن تعطي الأولوية للجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين ومنع تجدد الصراع. ويحذر من التغاضي عن الالتزامات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتوفير الرعاية للسكان المدنيين في مناطق النزاع، لأن إهمال هذه الالتزامات يمكن أن يقوض نجاح العمليات العسكرية على المدى الطويل.