عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترتكب نفس خطأ أمريكا في العراق

صدى البلد

في مقال رأيه الأخير، يقارن ديفيد فرينش بين تصرفات إسرائيل الحالية في غزة وأخطاء أمريكا الماضية في العراق. ويسلط فرنش الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل في غزة وأهمية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جانب العمليات العسكرية.

ويشير فرينش إلى أن جهود إسرائيل لاستعادة مستشفى الشفاء تعكس نضالات أمريكا في العراق، حيث دارت معارك متكررة من أجل السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. ويقول إن المساعدات الإنسانية ليست مجرد التزام أخلاقي ولكنها أيضًا ضرورة عسكرية، لأن الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين يمكن أن يعرض نتائج الحرب للخطر.

ويؤكد المؤلف على أهمية ملء الفراغ الذي خلقته العمليات العسكرية بالإدارة الفعالة والمساعدة الإنسانية. وهو يعتمد على تجربة أميركا في العراق لتوضيح كيف أن الفشل في الحفاظ على المجتمع المدني وتوفير احتياجات السكان يمكن أن يؤدي إلى صراع طويل الأمد وعدم الاستقرار.

وينتقد فرنش فكرة السعي لتحقيق نصر سريع وحاسم، كما دعا إليها البعض، محذرا من أن مثل هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية ويؤدي في النهاية إلى الهزيمة. وبدلاً من ذلك، أشاد بنهج إدارة بايدن المتمثل في الجمع بين المساعدات العسكرية والضغط من أجل زيادة الجهود الإنسانية.

وفي الختام، يرى فرينش أنه في حين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس، فيتعين عليها أيضاً أن تعطي الأولوية للجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين ومنع تجدد الصراع. ويحذر من التغاضي عن الالتزامات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتوفير الرعاية للسكان المدنيين في مناطق النزاع، لأن إهمال هذه الالتزامات يمكن أن يقوض نجاح العمليات العسكرية على المدى الطويل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

ترشيحاتنا

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات.. الأماكن والضوابط

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

القبض على رجل أشعل النار في مكتب بيرني ساندرز

الثقافة تختتم فعاليات برنامجها الرمضاني السنوي بإقبال جماهيري كبير

بعد أسبوع من استهداف القنصلية.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

لافتة.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ