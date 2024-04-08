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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة النازحين ووقف القتال 6 أسابيع.. تفاصيل الصفقة المنتظرة بين حماس والاحتلال

غزة
غزة

أفادت وكالة أنباء العالم العربي، نقلا عن مصدر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى لإلزام حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بالتوصل إلى هدنة خلال بضعة أيام خلال المفاوضات التي تجري في القاهرة.

ووفقا للمصدر، فإن الولايات المتحدة طلبت من مصر وقطر الضغط على حماس، بينما تضغط هي على الاحتلال الإسرائيلي للتوصل لاتفاق لتبادل للأسري ووفق لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، إن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل الأسري وآليات لعودة النازحين في قطاع غزة.

وبحسب المصدر، فإن الطرح الأمريكي في مفاوضات القاهرة، يشمل أعداد وطريقة عودة النازحين جنوبا إلى شمال قطاع غزة، وعدد الأسرى الذين سيفرج عنهم من الجانبين، إضافة إلى مقترح يتعلق بساعات وقف تحليق طائرات الاستطلاع ووقف القتال.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في القاهرة برعاية مصرية وحضور قطري أمريكي.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت أمس الأحد عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن هناك توافقا مصريا قطريا أمريكيا على ضرورة إيجاد صيغة للتوصل لهدنة فورية في قطاع غزة.

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