قدمنا مبادرة جيدة.. حماس تتهم نتنياهو بعرقلة المفاوضات



أكد القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان ان سياسة الإرهاب التي يمارسها الاحتلال ضد فرق الإغاثة تتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز التصريحات الخجولة.

وقال حمدان في تصريحات له : أبلغنا الإخوة الوسطاء في مصر وقطر بأننا متمسكون بموقفنا الذي يؤكد على ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

وأضاف القيادي بحماس: المفاوضات تسير في حلقة مفرغة في ظل مراوغة حكومة الاحتلال ونتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق.

وتابع: نتنياهو لن يفلح في تحقيق أهدافه ونواصل سعينا من أجل إنهاء الحرب على شعبنا و نعرب عن تضامننا مع قناة الجزيرة التي تتعرض لهجمة تهدف للتشويش على دورها.

وأردف : استمرار الاحتلال في منع وصول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة هو محاولة لمنع الكشف عن جرائمه.

وزاد حمدان: ندين استهداف الاحتلال الصهيوني مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ كما نثمن المواقف التي تعمل على وقف العدوان وإغاثة شعبنا في قطاع غزة وتمكينه من حقوقه المشروعة.

وصرح كذلك: ندعو شعبنا في الضفة والقدس والداخل إلى مواصلة الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى.

وطالب حمدان الأمة وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتصعيد الضغوط على الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأتم تصريحاته: نجتهد من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان ونتنياهو هو من يعرقل ذلك و قدمنا مبادرة جيدة في ملف تبادل الأسرى.